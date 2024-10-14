Израильские танки ворвались на базу миротворцев ООН в южном Ливане

В Польше начали дорожать продукты и промышленные товары

По данным СМИ, это еще не предел: дальше в рост пойдет стоимость овощей и фруктов, плюс составит те же минимум 5 %. Причиной стали наводнения, которые уничтожили половину урожая. Еще одним антилидером по росту стоимости стал хлеб, который за год подорожал на 6 %.