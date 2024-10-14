Израильские танки ворвались на базу миротворцев ООН в южном Ливане

Действия израильской армии в южном Ливане вызвали международный скандал: танки ворвались на базу миротворцев ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действия израильской армии в южном Ливане вызвали международный скандал: танки ворвались на базу миротворцев ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территорию они въехали, разрушив ворота. В ЦАХАЛ утверждают, что там находятся тоннели и склады «Хезболлы». На инцидент уже отреагировал Евросоюз. В Брюсселе потребовали объяснений от Израиля. В связи с нападением на силы ООН в Ливане и ждут расследования произошедшего.