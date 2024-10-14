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Израильские танки ворвались на базу миротворцев ООН в южном Ливане

14 октября 2024 10:16
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Действия израильской армии в южном Ливане вызвали международный скандал: танки ворвались на базу миротворцев ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские танки ворвались на базу миротворцев ООН в южном Ливане-2

На территорию они въехали, разрушив ворота. В ЦАХАЛ утверждают, что там находятся тоннели и склады «Хезболлы». На инцидент уже отреагировал Евросоюз. В Брюсселе потребовали объяснений от Израиля. В связи с нападением на силы ООН в Ливане и ждут расследования произошедшего.

# Международная политика

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