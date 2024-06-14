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НАТО намерена создать три базы для координации поставок оружия Украине

14 июня 2024 10:20
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НАТО намерена создать три военные базы для координации поставок оружия на территорию Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал опасение, что эти базы могут стать военной целью, и подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в этих акциях. Орбан подтвердил, что Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО в Украине, и заручился гарантиями генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Венгрия не будет участвовать в операциях альянса за пределами ее территории.

# Международная политика # Виктор Орбан

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