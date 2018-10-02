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11 человек задержаны во время антитеррористической операции во Франции

02 октября 2018 12:17
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Новости Франции. Рейды, в которых принимают участие около 200 правоохранителей, проводятся в департаменте Нор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 человек задержаны во время антитеррористической операции во Франции-1

Среди взятых под стражу оказались сотрудники штаб-квартиры мусульманской организации. Руководителей этой структуры подозревают в оказании поддержки боевикам. Сейчас в их домах ведутся обыски. Полицейские ищут доказательства в причастности к преступлениям.

11 человек задержаны во время антитеррористической операции во Франции-4

11 человек задержаны во время антитеррористической операции во Франции-6

# Международная политика # Фотофакт

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