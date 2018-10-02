Государственный долг США обновил свой рекорд, достигнув отметки в 21,5 триллион долларов

Новости США. За 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября, сумма увеличилась на 1,2 триллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 11 месяцев займы правительства составили почти 900 миллиардов, что на 222 больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, дефицит бюджета сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства не контролируются должным образом.