Не сможет уделять работе должного внимания. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку из-за наркорасследования

Новости Колумбии. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку после того, как его формально включили в расследование дела нарколаборатории, работавшей на территории его ранчо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам дипломата, сейчас его основная задача – сконцентрироваться на правовой защите, из-за чего он не сможет уделять работе должного внимания.

В феврале 2019 года в ходе рейда на ферме посла обнаружили 9 килограммов кокаина и компоненты для его приготовления. Пять человек были задержаны. По оценке генпрокурора, в лаборатории производили до 2 тонн кокаина в месяц. Однако политик настаивает: в 2017 году территория фермы была передана в трехлетнюю аренду, а кто снял участок – ему неизвестно.