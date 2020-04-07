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Не сможет уделять работе должного внимания. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку из-за наркорасследования

07 апреля 2020 09:12
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Новости Колумбии. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку после того, как его формально включили в расследование дела нарколаборатории, работавшей на территории его ранчо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не сможет уделять работе должного внимания. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку из-за наркорасследования-1

По словам дипломата, сейчас его основная задача – сконцентрироваться на правовой защите, из-за чего он не сможет уделять работе должного внимания.

Не сможет уделять работе должного внимания. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку из-за наркорасследования-4

В феврале 2019 года в ходе рейда на ферме посла обнаружили 9 килограммов кокаина и компоненты для его приготовления. Пять человек были задержаны. По оценке генпрокурора, в лаборатории производили до 2 тонн кокаина в месяц. Однако политик настаивает: в 2017 году территория фермы была передана в трехлетнюю аренду, а кто снял участок – ему неизвестно.

Не сможет уделять работе должного внимания. Посол Колумбии в Уругвае подал в отставку из-за наркорасследования-7

# Наркотики # Фернандо Санклементе # Фотофакт

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