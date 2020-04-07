Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса

Власти Чехии планируют снять часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, уже через неделю гражданам могут разрешить поездки за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом контроль на границах по-прежнему будет действовать. Также могут открыться некоторые небольшие магазины. Все эти предложения будут рассмотрены кабинетом министров в ближайшие дни.