Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса

Власти Чехии планируют снять часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, уже через неделю гражданам могут разрешить поездки за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Чехии планируют снять часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, уже через неделю гражданам могут разрешить поездки за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом контроль на границах по-прежнему будет действовать. Также могут открыться некоторые небольшие магазины. Все эти предложения будут рассмотрены кабинетом министров в ближайшие дни.
Смягчение карантина уже со следующей недели планируется и в Дании. С 15 апреля в стране начнут открываться детские сады и начальные школы. Правительство начнет переговоры с фирмами о постепенном возвращении сотрудников в офисы.
Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи
Днем ранее постепенное снятие ограничительных мер анонсировала Австрия.