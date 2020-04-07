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Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса

07 апреля 2020 09:06
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Власти Чехии планируют снять часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, уже через неделю гражданам могут разрешить поездки за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса-1

При этом контроль на границах по-прежнему будет действовать. Также могут открыться некоторые небольшие магазины. Все эти предложения будут рассмотрены кабинетом министров в ближайшие дни.

Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса-4

Смягчение карантина уже со следующей недели планируется и в Дании. С 15 апреля в стране начнут открываться детские сады и начальные школы. Правительство начнет переговоры с фирмами о постепенном возвращении сотрудников в офисы.

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Днем ранее постепенное снятие ограничительных мер анонсировала Австрия.

Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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