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В Польше хотят провести голосование на президентских выборах по почте

07 апреля 2020 09:10
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Новости Польши. Жители Польши смогут проголосовать на выборах президента по почте. Соответствующие поправки в избирательный кодекс принял Сейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше хотят провести голосование на президентских выборах по почте-1

В течение следующих 30 дней их должен рассмотреть сенат. По мнению властей, эта мера – необходимость. Таким образом избирателей удастся обезопасить во время пандемии. Кроме того, благодаря нововведению не придется переносить выборы, которые запланированы в стране на 10 мая.

В Польше хотят провести голосование на президентских выборах по почте-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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