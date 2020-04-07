В Польше хотят провести голосование на президентских выборах по почте

Новости Польши. Жители Польши смогут проголосовать на выборах президента по почте. Соответствующие поправки в избирательный кодекс принял Сейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение следующих 30 дней их должен рассмотреть сенат. По мнению властей, эта мера – необходимость. Таким образом избирателей удастся обезопасить во время пандемии. Кроме того, благодаря нововведению не придется переносить выборы, которые запланированы в стране на 10 мая.