Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек

Новости Канады. Аномальная жара испытывает жителей Канады. От тепловых ударов уже погибли более 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почти 30 случаев зафиксированы в Монреале, остальные – в районе Восточные кантоны.
Новости Канады. Аномальная жара испытывает жителей Канады. От тепловых ударов уже погибли более 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почти 30 случаев зафиксированы в Монреале, остальные – в районе Восточные кантоны.
Столбики термометров здесь не опускаются ниже 40 градусов. В особо жарких районах организованы временные укрытия от солнца, оборудованные кондиционерами. Нон-стоп работают городские бассейны.
По прогнозам синоптиков, жара должна спасть в начале следующей недели.