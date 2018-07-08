Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек

Новости Канады. Аномальная жара испытывает жителей Канады. От тепловых ударов уже погибли более 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почти 30 случаев зафиксированы в Монреале, остальные – в районе Восточные кантоны.