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Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек

08 июля 2018 17:45
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Новости Канады. Аномальная жара испытывает жителей Канады. От тепловых ударов уже погибли более 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почти 30 случаев зафиксированы в Монреале, остальные – в районе Восточные кантоны.

Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек-1

Столбики термометров здесь не опускаются ниже 40 градусов. В особо жарких районах организованы временные укрытия от солнца, оборудованные кондиционерами. Нон-стоп работают городские бассейны.

По прогнозам синоптиков, жара должна спасть в начале следующей недели.

Смертельный градус: в Канаде от аномальной жары погибли 50 человек-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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