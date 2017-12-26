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Названа причина смерти Владимира Шаинского

26 декабря 2017 16:19
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Новости России. Его звали «Мистер шлягер»: на 93 году ушел из жизни композитор Владимир Шаинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа причина смерти Владимира Шаинского-1

Творчество народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР знакомо всем без исключения. На его композициях выросло несколько поколений маленьких телезрителей. Именно Шаинскому принадлежат песни из мультфильмов: «Антошка», «Крошка Енот», «Чебурашка», «Трям! Здравствуйте!» и многие другие.

Названа причина смерти Владимира Шаинского-4

До начала двухтысячных Владимир Яковлевич жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а оттуда – в США. Последние годы композитор тяжело болел и перенес несколько операций. Однако победить злокачественную опухоль желудка не удалось.

# Фотофакт # Некролог # Владимир Шаинский

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