Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет

Новости России. В Монголии скончался актер Алексей Булдаков.

По информации РИА Новости со ссылкой на публикацию президента фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергея Новожилова в Instagram, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Актеру было 68 лет. По словам Новожилова, все случилось в гостинице ночью. В Монголию Булдаков поехал как турист.