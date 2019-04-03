Прямой эфир

Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет

03 апреля 2019 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Монголии скончался актер Алексей Булдаков.  

По информации РИА Новости со ссылкой на публикацию президента фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергея Новожилова в Instagram, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.  

Актеру было 68 лет. По словам Новожилова, все случилось в гостинице ночью. В Монголию Булдаков поехал как турист.  

Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет-1

Фото: instagram.com/aleshabuldakov

Дата и время прощания с народным артистом России будут известны позже.  

Алексей Булдаков играл в театре и снимался в кино. Особую известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».  

В начале марта не стало известного актера Владимира Этуша.  

Ушла легенда. 5 знаковых ролей актера (здесь подробнее).  

# Некролог # Алексей Булдаков

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Иране: затоплены тысячи домов, жители 70 деревень эвакуированы
03 апреля 2019 11:49

Наводнение в Иране: затоплены тысячи домов, жители 70 деревень эвакуированы

Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек
03 апреля 2019 11:47

Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек

Фермеры заблокировали дороги в центре Варшавы
03 апреля 2019 11:35

Фермеры заблокировали дороги в центре Варшавы