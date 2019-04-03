Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет

Новости России. В Монголии скончался актер Алексей Булдаков.
По информации РИА Новости со ссылкой на публикацию президента фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергея Новожилова в Instagram, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Актеру было 68 лет. По словам Новожилова, все случилось в гостинице ночью. В Монголию Булдаков поехал как турист.
Фото: instagram.com/aleshabuldakov
Дата и время прощания с народным артистом России будут известны позже.
Алексей Булдаков играл в театре и снимался в кино. Особую известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».
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