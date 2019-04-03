Наводнение в Иране: затоплены тысячи домов, жители 70 деревень эвакуированы

Новости Ирана. Число жертв наводнения в Иране возросло почти до 60 человек. Свыше 470 граждан пострадали от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северные и южные районы страны начали уходить под воду 21 марта. Затоплены оказались тысячи домов, учебные, медицинские и административные здания. Жители 70 деревень эвакуированы и доставлены во временные убежища. Те, к кому еще не успели добраться спасатели, ждут помощи на крышах. Прогнозы синоптиков оставляют желать лучшего: в ближайшее время дожди лишь усилятся.