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Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек

03 апреля 2019 11:47
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Новости Багам. На один из крупнейших в мире круизных лайнеров Symphony of the Seas упал строительный кран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек-1

Инцидент произошел в доке Фрипорта на Багамских островах, где корабль находился на плановом техническом обслуживании. Не менее восьми человек, которые в этот момент находились неподалеку от судна, получили травмы.

Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек-4

Сейчас специалисты пытаются оценить масштабы повреждений лайнера. Как сильно случившееся повлияет на расписание рейсов – неизвестно.

# Авария # Фотофакт

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