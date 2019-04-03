Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек

Новости Багам. На один из крупнейших в мире круизных лайнеров Symphony of the Seas упал строительный кран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в доке Фрипорта на Багамских островах, где корабль находился на плановом техническом обслуживании. Не менее восьми человек, которые в этот момент находились неподалеку от судна, получили травмы.