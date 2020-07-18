Прокурор не исключил намеренный поджог собора Святых Петра и Павла в Нанте

Новости Франции. В Нанте пожарным удалось локализовать огонь, охвативший собор Святых Петра и Павла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло рано утром 18 июля. Оно распространилось в центральной части одной из самых крупных церквей Франции. Огонь полностью уничтожил старинный орган.

Прокурор города не исключил намеренный поджог собора. Президент Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пожарным, которые «рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов».

Собор XV века в Нанте строился 457 лет. Его создание завершилось в XIX веке. Он лишь на шесть метров ниже известного Нотр-Дама.