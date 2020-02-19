Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

Новости Великобритании. Британские полицейские расследуют необычный случай: в центре Лондона за последнюю неделю обнаружили около 30 змей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый раз плотно завязанную наволочку с пресмыкающимися нашли у станции Фаррингдон. Когда полиция вскрыла мешок, из него появились 13 королевских питонов.

Спустя несколько дней на том же месте появилась вторая наволочка. На этот раз неизвестный оставил на улице 16 маисовых полозов. Всех змей поместили в специальный центр.