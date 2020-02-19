В Австралии два самолёта столкнулись в небе

Новости Австралии. Два небольших самолёта столкнулись в небе над австралийским городом Мангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что одно воздушное судно принадлежало лётной школе. По какой причине две машины оказались на одной траектории, выясняют специалисты. На месте ЧП работают правоохранители и аварийно-спасательные службы.