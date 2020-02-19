В Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы 50 туристов

Новости Норвегии. В горах на севере Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы полсотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. В горах на севере Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы полсотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автотрассу, ведущую с курортов, пришлось перекрыть в целях обеспечения безопасности, а автомобили гостей оказались погребены под 3-метровым слоем снега. О пострадавших не сообщается. Люди в безопасности.
Однако пока неизвестно, сколько времени им придется провести в отрезанных от мира отелях. Лишь когда буря утихнет специалисты смогут приступить к расчистке дорог.