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Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

19 февраля 2020 12:16
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Новости Бельгии. Шокирующая находка: в бельгийском Генте во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили сотни человеческих костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона -1

Останки были сложены друг на друга, образуя стены. Их общий вес составил полтонны.

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона -4

По мнению археологов, скелеты датируются второй половиной XV века, а разместили их так, чтобы освободить место для новых захоронений на кладбище. Эта находка уникальна для Бельгии.

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона -7

Однако туристической достопримечательностью стены из костей не станут. Их перенесут в более подходящее место. 

# Необычное # Фотофакт

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