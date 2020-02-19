Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

Новости Бельгии. Шокирующая находка: в бельгийском Генте во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили сотни человеческих костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Шокирующая находка: в бельгийском Генте во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили сотни человеческих костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Останки были сложены друг на друга, образуя стены. Их общий вес составил полтонны.
По мнению археологов, скелеты датируются второй половиной XV века, а разместили их так, чтобы освободить место для новых захоронений на кладбище. Эта находка уникальна для Бельгии.
Однако туристической достопримечательностью стены из костей не станут. Их перенесут в более подходящее место.