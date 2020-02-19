Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

Новости Бельгии. Шокирующая находка: в бельгийском Генте во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили сотни человеческих костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Останки были сложены друг на друга, образуя стены. Их общий вес составил полтонны.

По мнению археологов, скелеты датируются второй половиной XV века, а разместили их так, чтобы освободить место для новых захоронений на кладбище. Эта находка уникальна для Бельгии.