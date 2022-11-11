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Нападение в Брюсселе: полицейский скончался от ножевых ранений

11 ноября 2022 16:01
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Новости Бельгии. В столице Бельгии Брюсселе произошло нападение на полицейский патруль. В результате один из правоохранителей скончался от полученных ножевых ранений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Нападение в Брюсселе: полицейский скончался от ножевых ранений-1

Злоумышленник был нейтрализован прибывшим подкреплением. Среди основных версий произошедшего – теракт. Кроме того, как пишут местные СМИ, перед нападением мужчина сам пришел в полицейский участок и заявил о своих планах. После этого его доставили в больницу для психиатрического освидетельствования, откуда был в последствии отпущен.

# Нападение # Новости Бельгии # Фотофакт

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