Нападение в Брюсселе: полицейский скончался от ножевых ранений

Новости Бельгии. В столице Бельгии Брюсселе произошло нападение на полицейский патруль. В результате один из правоохранителей скончался от полученных ножевых ранений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Злоумышленник был нейтрализован прибывшим подкреплением. Среди основных версий произошедшего – теракт. Кроме того, как пишут местные СМИ, перед нападением мужчина сам пришел в полицейский участок и заявил о своих планах. После этого его доставили в больницу для психиатрического освидетельствования, откуда был в последствии отпущен.