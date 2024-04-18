В Украине хотят мобилизовать политических беженцев из России и Беларуси

В Украине готовят законопроект, который позволит отправлять на фронт граждан России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мобилизовать планируют тех, кто получил статус политического беженца в стране. Очередная отчаянная попытка киевского режима усилить свои войска, вероятно, обернется провалом, однако от безысходности власти готовы пойти и на такой шаг.

Предполагается, что из бывших жителей Союзного государства будут формировать спецподразделения для иностранцев и им придется отдавать долг чужой родине. Инициатором законопроекта выступил главком ВСУ Александр Сырский. Именно он призвал украинского министра обороны рассмотреть это постановление в Верховной раде. В случае его одобрения граждане России и Беларуси, бежавшие из своих стран, фактически попадут под тотальный украинский призыв на передовую. К слову, вместе с ними будут воевать осужденные, которых выпустят из мест заключения. Парламент поддержал мобилизацию тех, кто отбывает срок за нетяжкие преступления – это около 10 тысяч человек. Впрочем, при потребностях Украины это ничто – признали в Киеве.