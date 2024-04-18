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Тело дяди Байдена не нашли из-за людоедов, заявил президент США

18 апреля 2024 15:13
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Президент США Джо Байден высказал предположение, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб в результате авиакатастрофы во время Второй мировой войны, не нашли из-за людоедов в Новой Гвинее. Об этом пишет ТАСС.

Однако, согласно докладу Пентагона, воздушное судно совершило аварийную посадку на воду, и трое человек на борту не смогли выбраться из-под его обломков. При этом Белый дом не стал сообщать дополнительные подробности о связи каннибалов с тем, что останки Финнегана не были найдены.
 

# Международная политика # Джо Байден

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