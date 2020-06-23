Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек

Новости Турции. В Турции из-за наводнений погибли как минимум пять человек. Их тела удалось обнаружить спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До сих пор продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.

Проливные дожди обрушились на северо-запад страны 22 июня. Больше всех пострадал район Кестель. Туда направился министр внутренних дел Турции – он будет руководить ликвидацией последствий стихии.