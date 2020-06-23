Прямой эфир

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек

23 июня 2020 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Турции из-за наводнений погибли как минимум пять человек. Их тела удалось обнаружить спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек-1

До сих пор продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек-4

Проливные дожди обрушились на северо-запад страны 22 июня. Больше всех пострадал район Кестель. Туда направился министр внутренних дел Турции – он будет руководить ликвидацией последствий стихии.

Наводнение в районе Анталии: погибли не менее пяти человек-7

В поисково-спасательной операции задействованы более 250 человек.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии разработали быстрый тест на коронавирус на основе слюны
23 июня 2020 07:13

В Японии разработали быстрый тест на коронавирус на основе слюны

Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев
23 июня 2020 07:10

Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев

Восемь детей утонули на юго-западе Китая
22 июня 2020 15:02

Восемь детей утонули на юго-западе Китая