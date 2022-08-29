Наводнение в Пакистане унесло жизни более тысячи человек, свыше 30 млн жителей пострадали

Новости Пакистана. Более 1 000 человек погибли при масштабных наводнениях в Пакистане. Количество пострадавших от стихии превышает 30 миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый сильный удар нанесен по западным районам. Там потоки воды разрушили сотни домов, дорог и несколько мостов. Из-за этого спасатели не могут оперативно оказывать помощь отрезанным от мира местным жителям. Без урожая и скота остались фермеры. В зону бедствия власти вынуждены были отправить и армию. По прогнозам синоптиков, проливные дожди будут идти еще несколько дней.