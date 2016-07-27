Из-за тайфуна в китайской провинции Хайнань погибли уже 69 человек

Новости Китая. Мощнейший тайфун обрушился на южную часть Китая. Больнее всего стихия ударила по провинции Хайнань. В связи с этим в регионе полностью остановлено паромное и железнодорожное сообщение. Ранее стало известно о погибших: 69 человек.

Параллельно с этим уже вторую неделю поднебесную проверяют на прочность обильные ливни. Спасатели эвакуировали сотни тысяч человек. Большая вода нанесла ущерб на миллионы долларов. И ближайшие несколько дней дожди, как и тайфун, никуда из страны не уйдут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.