Прямой эфир

Наводнение в Китае: три провинции ушли под воду, пострадали 70 тысяч граждан

11 мая 2018 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Сразу три провинции в южной части Китая ушли под воду. Транспорт ходит с перебоями, поскольку дороги размыты и в некоторых районах проехать просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Китае: три провинции ушли под воду, пострадали 70 тысяч граждан-1

Большая вода разрушила несколько мостов. На провинцию Гуйчжоу обрушился сильнейший град. Он повредил не менее 500 домов, оставив десятки людей без крыши над головой. Сотрудники экстренных служб эвакуируют оказавшихся в ловушке местных жителей. В той или иной степени из-за наводнения пострадали 70 тысяч граждан.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана
11 мая 2018 07:45

Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана

В Индии вторая за неделю песчаная буря: погибли как минимум 12 человек
11 мая 2018 07:12

В Индии вторая за неделю песчаная буря: погибли как минимум 12 человек

Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня
11 мая 2018 07:04

Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня