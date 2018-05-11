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Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана

11 мая 2018 07:45
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Новости США. Дональд Трамп намерен добиться «хорошей сделки» с Ираном после выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана-1

Американский лидер считает: соглашение, заключенное в 2015 году странами-посредницами, самым большим просчетом предыдущего правительства США по части нацбезопасности. По мнению Трампа одним из факторов, который поможет заключить новую «справедливую» сделку, должна стать возможность посетить «их военные базы».

Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана-4

А пока какие-либо соглашения не достигнуты, США вводят «самые суровые санкции против Ирана». Напоминаем, американский лидер объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном 9 мая.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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