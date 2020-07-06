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Наводнение в Индии: затоплено около 2000 деревень

06 июля 2020 07:26
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Новости Индии. Десятки человек погибли в Индии из-за наводнения. Уже неделю на северо-востоке страны льют сильные муссонные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Индии: затоплено около 2000 деревень-1

Затопленными оказались 20 из 27 округов штата Ассам. Вода в Брахмапутре и притоках этой реки поднялась выше критического уровня. В зоне бедствия – почти 1,5 миллиона человек, затоплено около 2 000 деревень и поселков.

Наводнение в Индии: затоплено около 2000 деревень-4

Власти организовали 150 лагерей временного размещения. Среди жителей районов, которые пострадали от стихийного бедствия, распределяют продукты питания и товары первой необходимости.

# Наводнение # Фотофакт

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