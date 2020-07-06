Наводнение в Индии: затоплено около 2000 деревень

Новости Индии. Десятки человек погибли в Индии из-за наводнения. Уже неделю на северо-востоке страны льют сильные муссонные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затопленными оказались 20 из 27 округов штата Ассам. Вода в Брахмапутре и притоках этой реки поднялась выше критического уровня. В зоне бедствия – почти 1,5 миллиона человек, затоплено около 2 000 деревень и поселков.