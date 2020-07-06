В морозилку на час. Как «шокируют» ежевику, которую возят в Беларусь из Азербайджана

Новости Азербайджана. Крупноплодные и без шипов. Особый мексиканский сорт ежевики с успехом возделывают в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Азербайджана. Крупноплодные и без шипов. Особый мексиканский сорт ежевики с успехом возделывают в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ягода идет не только на внутренний рынок, но и на экспорт. В списке потребителей и белорусы. Ежевика после сбора может оставаться свежей и съедобной всего сутки, а вот после охлаждения ее можно есть и спустя месяц.
В таком виде она может попасть и к нам на стол.
Мобил Алиев, специалист по охлаждению:
Сначала ежевику храним час при температуре в 15 градусов. Потом отправляем в морозилку, тоже на час. И потом все ягоды храним в помещении, где температура +4 градуса. Этот процесс называется шокированием.
В Азербайджане ежевику выращивают на четырехстах гектарах. Экспортируют в страны ЕАЭС. Ягода хорошо влияет на иммунитет, в период пандемии это особенно актуально.