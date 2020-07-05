Мужчина заказал себе золотую маску для защиты от коронавируса. Она весит 2,5 кг и стоит почти 4 тысячи долларов

Новости Индии. В Индии растет число выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество инфицированных только за последние сутки выросло почти на 25 тысяч. В этой ситуации каждый житель страны старается защитить себя от болезни. И зачастую это делается необычным способом.

Так, мужчина в одном из индийских штатов заказал себе золотую маску для защиты от коронавируса. По его словам, недавно повстречав человека в серебряной защитной маске, он решил заказать себе золотую. Все это от любви к ювелирным украшениям. Такая маска показалась мужчине уместным дополнением к цепям и кольцам, которые он постоянно носит.