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Директор программы ВОЗ заявил, что мир может избежать второй волны коронавируса

06 июля 2020 07:24
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Новости мира. Мир может избежать второй волны коронавируса. С таким заявлением выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор программы ВОЗ заявил, что мир может избежать второй волны коронавируса-1

Уверенности, что страны повторят весенний сценарий, нет. А все сообщения, в которых утверждается обратное, – не что иное, как спекуляции. Многие говорят, что COVID активнее распространяется в осенне-зимний период.

Директор программы ВОЗ заявил, что мир может избежать второй волны коронавируса-4

Специалист ВОЗ считает, что это утверждать нельзя, ведь вирус плохо изучен. А вспышки в некоторых странах, таких как США и Бразилия, – это второй пик, а никак не вторая волна.

# Коронавирус # Фотофакт

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