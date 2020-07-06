Директор программы ВОЗ заявил, что мир может избежать второй волны коронавируса

Новости мира. Мир может избежать второй волны коронавируса. С таким заявлением выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенности, что страны повторят весенний сценарий, нет. А все сообщения, в которых утверждается обратное, – не что иное, как спекуляции. Многие говорят, что COVID активнее распространяется в осенне-зимний период.