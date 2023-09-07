Наводнение в Бразилии унесло жизни 36 человек
Новости Бразилии. Число погибших в результате наводнения в Бразилии увеличилось до 36. Почти 3,5 тысячи человек эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно половина из них никогда не сможет вернуться в свои дома – они уничтожены ударом стихии.
В общей сложности во власти природы оказались 66 бразильских городов. С последствиями борются не только спасатели, но и военнослужащие.
Напомним, причиной наводнения в Бразилии стал циклон. Он сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов.