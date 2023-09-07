Прямой эфир

Наводнение в Бразилии унесло жизни 36 человек

07 сентября 2023 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Число погибших в результате наводнения в Бразилии увеличилось до 36. Почти 3,5 тысячи человек эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно половина из них никогда не сможет вернуться в свои дома – они уничтожены ударом стихии.

Наводнение в Бразилии унесло жизни 36 человек-1

В общей сложности во власти природы оказались 66 бразильских городов. С последствиями борются не только спасатели, но и военнослужащие.

Наводнение в Бразилии унесло жизни 36 человек-4

Напомним, причиной наводнения в Бразилии стал циклон. Он сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов.

# Наводнение # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Литва переманивает солдат ФРГ, чтобы укрепить безопасность страны
07 сентября 2023 09:47

Литва переманивает солдат ФРГ, чтобы укрепить безопасность страны

В Великобритании лето 2023 года оказалось самым тёплым почти за полтора века
07 сентября 2023 08:54

В Великобритании лето 2023 года оказалось самым тёплым почти за полтора века

Newsweek: Украина не сможет провести операцию по захвату Крыма
07 сентября 2023 08:53

Newsweek: Украина не сможет провести операцию по захвату Крыма