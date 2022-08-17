Наводнение в Афганистане унесло жизни более 30 человек. Потоки воды сносили мосты, дороги и целые деревни

Новости Афганистана. В Афганистане наводнение унесло жизни более 30 человек. Вода отрезала от мира несколько населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. В Афганистане наводнение унесло жизни более 30 человек. Вода отрезала от мира несколько населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потоки были настолько мощными, что сносили мосты, дороги и целые деревни. Стихия разрушила как минимум 120 домов. Многие люди просто не успевали спастись.