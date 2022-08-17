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Наводнение в Афганистане унесло жизни более 30 человек. Потоки воды сносили мосты, дороги и целые деревни

17 августа 2022 06:58
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Новости Афганистана. В Афганистане наводнение унесло жизни более 30 человек. Вода отрезала от мира несколько населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Афганистане унесло жизни более 30 человек. Потоки воды сносили мосты, дороги и целые деревни-1

Потоки были настолько мощными, что сносили мосты, дороги и целые деревни. Стихия разрушила как минимум 120 домов. Многие люди просто не успевали спастись.

# Наводнение # Новости Афганистана # Фотофакт

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