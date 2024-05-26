ХАМАС выпустил несколько баллистических снарядов по Израилю

Новый виток эскалации. В Тель-Авиве и на близлежащих территориях впервые с января была объявлена воздушная тревога. Как сообщают в израильском командовании, по городу с территории Рафаха было выпущено восемь баллистических снарядов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию уже успело подтвердить одно из подразделений ХАМАС.

В своем заявлении представители группировки объяснили атаку ответом на массовые убийства мирного населения сектора Газа в период активной фазы операции ЦАХАЛа в анклаве. Израильская система ПВО «Железный купол» смогла перехватить некоторое количество ракет.