ХАМАС выпустил несколько баллистических снарядов по Израилю
Новый виток эскалации. В Тель-Авиве и на близлежащих территориях впервые с января была объявлена воздушная тревога. Как сообщают в израильском командовании, по городу с территории Рафаха было выпущено восемь баллистических снарядов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию уже успело подтвердить одно из подразделений ХАМАС.
В своем заявлении представители группировки объяснили атаку ответом на массовые убийства мирного населения сектора Газа в период активной фазы операции ЦАХАЛа в анклаве. Израильская система ПВО «Железный купол» смогла перехватить некоторое количество ракет.
Напомним, израильские военные активно продвигаются на юг сектора, пытаясь полностью взять под свой контроль последний оплот ХАМАС в регионе. В пятницу, 24 мая, Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию и открыть погранпункт с Египтом для поставок гуманитарной помощи. Но правительство Нетаньяху игнорирует призывы мировой общественности, пытаясь осуществить все свои военные планы. Отметим, с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года в Газе погибли более 34 тысяч человек.