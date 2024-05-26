Сунак обещает вернуть военный призыв в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в случае победы на президентских выборах планирует ввести обязательный срок службы для 18-летних. Об этом пишет РИА Новости.

Молодежь сможет выбирать между годичной армией и добровольческой службой. По словам Сунака, это позволит молодым людям приобрести полезные навыки и внести вклад в развитие страны.

Он также подчеркивает, что эта служба не будет новым «военным призывом» и в ряды Вооруженных сил попадут лишь те, кто добровольно выберет эту возможностью. Глава британского Генштаба ранее призвал британцев быть готовыми к службе в армии.