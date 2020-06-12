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Наводнение на Корсике: по улицам поплыли мусорные баки и автомобили

12 июня 2020 09:19
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Новости Корсики. Сложная обстановка в столице Корсики: город уходит под воду. 11 июня на остров обрушились проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение на Корсике: по улицам поплыли мусорные баки и автомобили-1

Поток был настолько мощным, что дренажные системы не справились с отводом воды и она за считанные часы затопила улицы. Скоро по ним поплыли мусорные баки и автомобили.

Наводнение на Корсике: по улицам поплыли мусорные баки и автомобили-4

Из наиболее пострадавших районов спасатели эвакуировали несколько сотен человек. Их разместили во временных убежищах.

Наводнение на Корсике: по улицам поплыли мусорные баки и автомобили-7

Прогнозы синоптиков неутешительны: грозы будут бушевать до конца недели.

# Наводнение # Фотофакт

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