Наводнение на Корсике: по улицам поплыли мусорные баки и автомобили

Новости Корсики. Сложная обстановка в столице Корсики: город уходит под воду. 11 июня на остров обрушились проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток был настолько мощным, что дренажные системы не справились с отводом воды и она за считанные часы затопила улицы. Скоро по ним поплыли мусорные баки и автомобили.

Из наиболее пострадавших районов спасатели эвакуировали несколько сотен человек. Их разместили во временных убежищах.