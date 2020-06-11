В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро

Новости Италии. В очередном регионе Италии продают дома за 1 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В очередном регионе Италии продают дома за 1 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия. Приобрести недвижимость за такую заманчивую сумму можно, выполнив ряд требований.
Покупатели должны заплатить специальный сбор в размере 250 евро, а также отремонтировать дом в течение трех лет. Если же ремонт не будет сделан в срок, владельца оштрафуют на 20 тысяч евро.
С помощью этой программы власти намерены решить демографическую проблему в регионе. Молодые люди покидают эти места в поисках работы, в результате чего населённые пункты вымирают.