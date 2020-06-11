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В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро

11 июня 2020 18:29
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Новости Италии. В очередном регионе Италии продают дома за 1 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро-1

Речь идет о коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия. Приобрести недвижимость за такую заманчивую сумму можно, выполнив ряд требований.

В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро-4

Покупатели должны заплатить специальный сбор в размере 250 евро, а также отремонтировать дом в течение трех лет. Если же ремонт не будет сделан в срок, владельца оштрафуют на 20 тысяч евро.

В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро-7

С помощью этой программы власти намерены решить демографическую проблему в регионе. Молодые люди покидают эти места в поисках работы, в результате чего населённые пункты вымирают.

# Жизнь за городом # Фотофакт

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