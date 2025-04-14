Наварро заявил, что не обиделся на Маска за слово «идиот»

Питер Наварро, советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству, сказал, что в их отношениях с Илоном Маском нет никакой напряженности после их перепалки. Об этом пишет ТАСС.

Он положительно оценил работу Маска в DOGE, отмечая успехи в борьбе с растратами и мошенничеством.

Ранее Маск назвал Наварро идиотом, когда тот раскритиковал его идеи по торговле, а Наварро характеризовал Маска как «сборщика автомобилей», который не понимает торговой политики.