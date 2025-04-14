Власти Великобритании обратились к армии из-за забастовок коммунальных работников

Известно, что пока привлекли небольшое число военных. Им отвели работу в офисе. Чем именно предстоит заниматься солдатам, непонятно, но это непременно поможет скорее преодолеть кризис, сообщают британские издания. Напомним, что коммунальные службы начали бессрочную забастовку больше месяца назад. Они выступают против сокращения заработных плат и рабочих мест. На улицах Бирмингема, второго по величине города Британии, уже скопилось более 17 тысяч тонн отходов. Нормализовать ситуацию и очистить территорию пока не удается.