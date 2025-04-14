Госдолг Франции превышает три триллиона евро

Время затянуть пояса. Франция ищет способ залатать дыры в бюджете. Его дефицит обошелся стране крайне дорого во всех смыслах. Госдолг превышает три триллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы выровнять ситуацию, необходимо сэкономить порядка 40 миллионов евро. Наметки, как это сделать, уже есть. Минфин сообщил о планах сохранить повышенные налоги для состоятельных граждан. То есть наиболее обеспеченные жители будут заметнее остальных пополнять казну государства. Сами власти называют такое решение «сигналом солидарности», а вот жители пятой республики не очень довольны непопулярными действиями чиновников. На фоне нарастающих проблем власти теряют доверие народа. Доля несогласных с политикой премьера возросла почти до 70 %.