Досрочно. «Виннипег» впервые выиграл Президентский кубок

«Виннипег» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ, заработав 114 очков и обеспечив себе первое место. Об этом пишет ТАСС.
Впервые команда выиграла Президентский кубок, в том числе в период, когда она называлась «Атланта Трэшерз».
«Виннипег» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ, заработав 114 очков и обеспечив себе первое место. Об этом пишет ТАСС.
Впервые команда выиграла Президентский кубок, в том числе в период, когда она называлась «Атланта Трэшерз».
Фото: pixabay
Лидером по количеству одержанных побед остается «Детройт» (6 раз). За «Виннипег» выступают россияне Владислав Наместников и Никита Чибриков.