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Досрочно. «Виннипег» впервые выиграл Президентский кубок

14 апреля 2025 08:26
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«Виннипег» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ, заработав 114 очков и обеспечив себе первое место. Об этом пишет ТАСС.

Впервые команда выиграла Президентский кубок, в том числе в период, когда она называлась «Атланта Трэшерз». 

Досрочно. «Виннипег» впервые выиграл Президентский кубок-1

Фото: pixabay

Лидером по количеству одержанных побед остается «Детройт» (6 раз). За «Виннипег» выступают россияне Владислав Наместников и Никита Чибриков.

# Хоккей

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