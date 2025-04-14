Досрочно. «Виннипег» впервые выиграл Президентский кубок

«Виннипег» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ, заработав 114 очков и обеспечив себе первое место. Об этом пишет ТАСС.

Впервые команда выиграла Президентский кубок, в том числе в период, когда она называлась «Атланта Трэшерз».