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НАТО усиливает восточный фланг – в Эстонию прибыли военные США, также туда перебросят HIMARS

17 декабря 2022 08:57
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В Эстонию прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные учения с эстонской пехотной бригадой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

НАТО усиливает восточный фланг – в Эстонию прибыли военные США, также туда перебросят HIMARS-1

Как сообщили в Минобороны страны, американские военные прибыли в прибалтийскую республику на основании двустороннего договора с Вашингтоном. О планах усилить восточный фланг НАТО президент США Джо Байден сообщил еще летом на саммите Альянса в Мадриде. Кроме пехотной роты в Эстонию решено перебросить ракетные системы HIMARS.  

НАТО усиливает восточный фланг – в Эстонию прибыли военные США, также туда перебросят HIMARS-4

И это к тому, что в стране уже находится боевая группа передовых сил Североатлантического альянса. В ее состав под руководством Великобритании входят военные подразделения Франции и Дании, а воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители ВВС Германии.  

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# НАТО # Джо Байден # Фотофакт

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