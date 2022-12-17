НАТО усиливает восточный фланг – в Эстонию прибыли военные США, также туда перебросят HIMARS

В Эстонию прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные учения с эстонской пехотной бригадой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Эстонию прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные учения с эстонской пехотной бригадой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в Минобороны страны, американские военные прибыли в прибалтийскую республику на основании двустороннего договора с Вашингтоном. О планах усилить восточный фланг НАТО президент США Джо Байден сообщил еще летом на саммите Альянса в Мадриде. Кроме пехотной роты в Эстонию решено перебросить ракетные системы HIMARS.
И это к тому, что в стране уже находится боевая группа передовых сил Североатлантического альянса. В ее состав под руководством Великобритании входят военные подразделения Франции и Дании, а воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители ВВС Германии.
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