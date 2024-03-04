О введении новых санкций против Минска и Москвы заявил премьер-министр Польши. Дональд Туск требует наложить эмбарго на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, это поможет сохранить безопасность рынка Польши и Европы в целом. Туск считает, что попадающие в Евросоюз белорусские и российские продукты цитата: «драматически» влияют на цены на зерно. Общественности, конечно, не привыкать к одиозным заявлениям западных политиков, но кажется, польский премьер не до конца понимает проблемы европейского агросектора.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Сегодня я обращусь к маршалу Сейма с предложением о резолюции, призывающей Еврокомиссию ввести полные санкции на сельхозпродукцию из Беларуси и России. Я убежден, что совместное европейское решение будет гораздо эффективнее, чем решения, принятые отдельными странами.