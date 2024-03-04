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Дональд Туск требует наложить эмбарго на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России

04 марта 2024 17:34
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О введении новых санкций против Минска и Москвы заявил премьер-министр Польши. Дональд Туск требует наложить эмбарго на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Туск требует наложить эмбарго на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России-1

По его мнению, это поможет сохранить безопасность рынка Польши и Европы в целом. Туск считает, что попадающие в Евросоюз белорусские и российские продукты цитата: «драматически» влияют на цены на зерно. Общественности, конечно, не привыкать к одиозным заявлениям западных политиков, но кажется, польский премьер не до конца понимает проблемы европейского агросектора.

Дональд Туск требует наложить эмбарго на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Сегодня я обращусь к маршалу Сейма с предложением о резолюции, призывающей Еврокомиссию ввести полные санкции на сельхозпродукцию из Беларуси и России. Я убежден, что совместное европейское решение будет гораздо эффективнее, чем решения, принятые отдельными странами.

Дональд Туск требует наложить эмбарго на импорт сельхозпродукции из Беларуси и России-7

Таким образом, власти Польши планируют удовлетворить запросы фермеров, которые требуют прекратить беспошлинный ввоз украинского зерна. Аграрии вынуждены третий месяц выходить на улицы, чтобы донести до правительства свои условия. Однако, как видим, и между своими бывают трудности перевода.

# Международная политика

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