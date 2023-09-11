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НАТО проведет крупнейшие военные учения в Европе со времён холодной войны

11 сентября 2023 07:33
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В предстоящем году НАТО собирается организовать самые крупные со времен холодной войны войсковые маневры, в которых примет участие свыше 40 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает Financial Times, передает РИА Новости.

Данные учения, названные «Стойкий защитник», будут проходить на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Президент РФ Владимир Путин высказал беспокойство в связи с проводимой Западом антироссийской политикой и угрозами использования ядерного оружия. Он отметил, что Россия превосходит Запад по ряду военных составляющих, и предостерег от негативных последствий ядерного шантажа.

# Международная политика

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