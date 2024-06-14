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Володин: доверие к доллару США подорвано из-за санкций

14 июня 2024 08:16
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что не одна Россия ищет альтернативу доллару, это делают и другие страны, в том числе и страны БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

«Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал», – указал он.

Он отметил, что в свете использования США своей национальной валюты в качестве средства давления дедоляризация мира становится неизбежной.
Володин заметил, что доля «недружественных» валют сократилась с 84,7 процента на март 2022 года до 17,8 процента сегодня. Более 90 % взаиморасчетов в ЕАЭС и 95 % сделок между РФ и Китаем осуществляются в национальной валюте.

Новые американские санкции затрагивают различные сферы, в том числе запрет на предоставление ИТ – услуг в России и угрозу применения санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями.

# Международная политика

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