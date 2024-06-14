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Рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня за 5 лет – соцопрос

14 июня 2024 08:16
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Жителей Франции тоже охватывает чувство неудовлетворенности. Связано это с политикой Макрона. Рейтинг популярности французского президента достиг самого низкого уровня за пять лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня за 5 лет – соцопрос-1

Об этом говорят результаты опроса, проведенного местной исследовательской компанией. Сегодня политику действующего лидера одобряют всего 24 % респондентов. Хуже дела обстояли только в 2019 году, когда страну охватили протесты «желтых жилетов». Эксперты отмечают: в ближайшее время рейтинг Макрона не пойдет вверх. Франция погрязла в неопределенности. Жители не могут рассчитывать на стабильность на фоне роспуска парламента. Напомним, это решение Макрон принял после проигрыша на выборах в Европарламент. Кроме того, экономические трудности, отложенные еврочиновниками в долгий ящик, также до сих пор ждут своего часа. Одновременно с этим спад демонстрирует и рейтинг премьер-министра страны. Назначенный президентом Атталь тоже не смог убедить французов в правоте проводимой политики.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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