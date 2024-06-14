Рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня за 5 лет – соцопрос

Об этом говорят результаты опроса, проведенного местной исследовательской компанией. Сегодня политику действующего лидера одобряют всего 24 % респондентов. Хуже дела обстояли только в 2019 году, когда страну охватили протесты «желтых жилетов». Эксперты отмечают: в ближайшее время рейтинг Макрона не пойдет вверх. Франция погрязла в неопределенности. Жители не могут рассчитывать на стабильность на фоне роспуска парламента. Напомним, это решение Макрон принял после проигрыша на выборах в Европарламент. Кроме того, экономические трудности, отложенные еврочиновниками в долгий ящик, также до сих пор ждут своего часа. Одновременно с этим спад демонстрирует и рейтинг премьер-министра страны. Назначенный президентом Атталь тоже не смог убедить французов в правоте проводимой политики.