НАТО может разместить новейшее ядерное оружие в Польше или Украине

Ситуация на внешнем контуре и Беларуси, и Союзного государства далека от штиля. Здесь, судя по всему, начинают разгонять волну. НАТО (и здесь мы в первую очередь подразумеваем Вашингтон) не только стягивает войска и технику к нашим границам, но планирует перебросить туда новейшее разрушительное оружие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, НАТО намерена разместить в Польше или Украине мощные ядерные бомбы B-61. Об этом сообщило крупное американское издание.

Первым в списке на их получение стоит Польша, которая еще в 2023 году изъявила желание разместить на своей территории ядерное оружие. И она имеет на это полное право как член НАТО. Но самым тревожным является то, что в штаб-квартире альянса всерьез рассматривают возможность передать боеголовки и Украине.

Киев буквально одержим перспективой получения ядерного оружия. Идея его поставки стране, не входящей в НАТО, и даже размещение на ее территории без передачи контроля – просто лишена здравого смысла, но на нынешнем этапе вполне возможна. Как пишет издание, возникла реальная перспектива того, что «ядерный джинн может скоро вылететь из бутылки в Восточной Европе».