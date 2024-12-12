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НАТО может разместить новейшее ядерное оружие в Польше или Украине

12 декабря 2024 16:46
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Ситуация на внешнем контуре и Беларуси, и Союзного государства далека от штиля. Здесь, судя по всему, начинают разгонять волну. НАТО (и здесь мы в первую очередь подразумеваем Вашингтон) не только стягивает войска и технику к нашим границам, но планирует перебросить туда новейшее разрушительное оружие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, НАТО намерена разместить в Польше или Украине мощные ядерные бомбы B-61. Об этом сообщило крупное американское издание.

Первым в списке на их получение стоит Польша, которая еще в 2023 году изъявила желание разместить на своей территории ядерное оружие. И она имеет на это полное право как член НАТО. Но самым тревожным является то, что в штаб-квартире альянса всерьез рассматривают возможность передать боеголовки и Украине. 

Киев буквально одержим перспективой получения ядерного оружия. Идея его поставки стране, не входящей в НАТО, и даже размещение на ее территории без передачи контроля – просто лишена здравого смысла, но на нынешнем этапе вполне возможна. Как пишет издание, возникла реальная перспектива того, что «ядерный джинн может скоро вылететь из бутылки в Восточной Европе». 

НАТО может разместить новейшее ядерное оружие в Польше или Украине-2

Ну а пока присмотримся к ядерному кулаку, которым так рьяно размахивает Дядюшка Сэм. Разработкой B-61 Штаты занялись еще в начале 60-х годов – в самый разгар холодной войны. С тех пор была создана дюжина модификаций. Последнюю, 12-ю, в Вашингтоне тут же назвали «самым опасным ядерным оружием» и объявили о намерении разместить бомбы, где бы вы думали – на европейских базах – в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

Но и этого Вашингтону показалось мало. В прошлом году Штаты приступили к испытаниям новой, уже 13-й версии B-61. «Одно из лучших орудий конца света», – именно так эту бомбу назвал экс-сотрудник Конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт. И добавил, что она разработана «для максимального увеличения числа жертв среди гражданского населения»

Последняя модификация B-61 – это бомба гравитационная. Для сравнения – она в 24 раза мощнее тех, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Так что, совершенно очевидно, история Штаты ничему не учит. Как, впрочем, и очевидно то, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном в попытках сохранить свое господство не собирается идти мирным путем.

# НАТО # Международная политика # Оружие и боеприпасы

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