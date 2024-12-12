Почти 40% немецких предприятий планируют массовые увольнения в 2025-м

Германия тоже готовится к выборам. 23 февраля граждане страны проголосуют за нового канцлера. Удержаться на посту постарается и Олаф Шольц, который сейчас занимает эту должность. Вот только сделать это будет непросто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При нем ФРГ пришла в упадок. Все больше компаний заявляют о банкротстве. Оставшиеся пытаются удержаться на плаву за счет сокращений персонала. Почти 40 % предприятий в Германии планируют массовые увольнения в 2025-м. С таким настроением страна шагает в новый год. Для многих он начнется еще и с поиска новой работы. Настолько пессимистичных настроений в экономике ФРГ не было последние 15 лет, но то ли еще будет. Возросший уровень безработицы, снижение числа инвестиций, спад производства и экспорта. Эксперты назвали 2024-й потерянным годом для экономики, и нет никаких предпосылок, что ситуация изменится. Германия не снимает санкций с России и Беларуси и продолжает двигаться по проторенной европейскими коллегами дорожке.