Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил российскому президенту Владимиру Путину обмен пленными и прекращение огня на время Рождества, сообщил Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Однако украинская сторона отвергла его предложения.

Россия же готова к переговорам на основе Стамбульских соглашений 2022 года. Переговоры с Украиной ведутся с момента начала специальной операции в 2022 году, но Киев отверг все договоренности и запретил проведение диалога с Москвой.

При этом Россия оказывает содействие усилиям Орбана по достижению мира и обмену пленными.