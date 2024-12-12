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Песков заявил, что Орбан предложил Путину рождественское перемирие с Украиной

12 декабря 2024 14:00
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил российскому президенту Владимиру Путину обмен пленными и прекращение огня на время Рождества, сообщил Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Однако украинская сторона отвергла его предложения.

Россия же готова к переговорам на основе Стамбульских соглашений 2022 года. Переговоры с Украиной ведутся с момента начала специальной операции в 2022 году, но Киев отверг все договоренности и запретил проведение диалога с Москвой.

При этом Россия оказывает содействие усилиям Орбана по достижению мира и обмену пленными.

# Международная политика # Виктор Орбан # Владимир Путин

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