«Наше послание – любовь, мир и добро». Рождество в Вифлееме встречают не меньше 120 тысяч паломников
Сотни православных паломников встречают Рождество в Вифлееме. Ночное богослужение возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Православные собрались на Ясельной площади и в храме Рождества Христова. Согласно преданию, она построена на месте рождения Иисуса Христа.
Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года.
Элиас Бассус, местный житель:
В этот праздник мы вспоминаем про мир и любовь. Наше послание – любовь, мир и добро для всех людей.
Антуанетта Бассус, местная жительницы:
Я надеюсь, что во всем мире будет мир, люди устали от всех проблем и этот новый год – благодарность Богу за все.
По предварительным данным, Вифлеем посетили не меньше 120 тысяч паломников.
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