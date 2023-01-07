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«Наше послание – любовь, мир и добро». Рождество в Вифлееме встречают не меньше 120 тысяч паломников

07 января 2023 12:10
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Сотни православных паломников встречают Рождество в Вифлееме. Ночное богослужение возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Православные собрались на Ясельной площади и в храме Рождества Христова. Согласно преданию, она построена на месте рождения Иисуса Христа.

Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года.

«Наше послание – любовь, мир и добро». Рождество в Вифлееме встречают не меньше 120 тысяч паломников-1

Элиас Бассус, местный житель:
В этот праздник мы вспоминаем про мир и любовь. Наше послание – любовь, мир и добро для всех людей.

«Наше послание – любовь, мир и добро». Рождество в Вифлееме встречают не меньше 120 тысяч паломников-4

Антуанетта Бассус, местная жительницы:
Я надеюсь, что во всем мире будет мир, люди устали от всех проблем и этот новый год – благодарность Богу за все.

По предварительным данным, Вифлеем посетили не меньше 120 тысяч паломников.

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# Рождество # Элиас Бассус # Антуанетта Бассус # Фотофакт

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