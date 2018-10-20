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Во время авиаудара по Сирии погибли более 60 мирных жителей

20 октября 2018 17:51
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Новости Сирии. В Сирии при авиаударах западной коалиции погибли более 60-ти мирных жителей. Среди жертв есть женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время авиаудара по Сирии погибли более 60 мирных жителей-1

Десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Во время авиаудара по Сирии погибли более 60 мирных жителей-4

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удары по населенным пунктам на востоке страны. Эти территории контролируются террористами. В результате бомбардировки под обстрел попали мирные жители.

# Война в Сирии # Фотофакт

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