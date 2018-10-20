Во время выборов в Афганистане на избирательных участках прогремели взрывы

Новости Афганистана. Жертвами атак стали десятки человек. Более 30 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки для голосования открылись в 32 провинциях страны. Граждане выбирают депутатов нижней палаты парламента. Охрану обеспечивают более 70 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих.

Угрозы против проведения выборов неоднократно поступали со стороны радикального движения «Талибан». Однако пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за инциденты.