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Во время выборов в Афганистане на избирательных участках прогремели взрывы

20 октября 2018 13:34
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Новости Афганистана. Жертвами атак стали десятки человек. Более 30 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время выборов в Афганистане на избирательных участках прогремели взрывы-1

Участки для голосования открылись в 32 провинциях страны. Граждане выбирают депутатов нижней палаты парламента. Охрану обеспечивают более 70 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих.

Во время выборов в Афганистане на избирательных участках прогремели взрывы-4

Угрозы против проведения выборов неоднократно поступали со стороны радикального движения «Талибан». Однако пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за инциденты.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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